INTERVJUU ⟩ Katrina Leskanich: meile meeldib ennast välja rokkida!

Neljapäeval ja reedel Tallinnas Kalevi staadionil toimuval kahepäevasel suurel muusikafestivalil «We Love The 90’s & Millennium» on üheks oodatuimaks esinejaks kindlasti lauljanna/kitarrimängija Katrina Leskanich, kes kunagi lõi laineid soositud poprokk-kollektiiviga Katrina and the Waves. Nüüd on tal aga uus bänd ja oodata on vanade rahvusvaheliselt tuntud hittide kõrval ka üksjagu ägedamat rokilikumat show’d. Enne tema 11. augusti etteastet Eestis sai Katrinaga poole tunni jagu telefonis vesteldud.