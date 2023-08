NOËPi suvine superkontsert lükkub ootamatu asjaolu tõttu edasi

Uus kontserdi kuupäev on 2. september. Kõik seni ostetud piletid kehtivad uuel kuupäeval ning neid ümber vahetama ei pea. Kui uus kuupäev ei sobi, siis piletite tagasiostuks palume ühenduda Piletileviga, saates kirja tagasiost@piletilevi.ee. Kirjas palume märkida ära oma tehingu number. Müügipunktidest ostetud piletid saab tagastada kõikides Piletilevi müügipunktides, va CircleK teenindusjaamad.

«Tegu oli sundolukorraga, mis tekkis mitme ebatõenäolise asja kokkulangemisel. UEFA klubijalgpalli võistluste mängupäevad olid meile teada ning kontserdi aja kokkuleppimisel arvestasime nendega eeldades tavapäraselt, et juhul, kui loos toob sellesse augusti nädalasse Eesti klubile kodumängu, on võimalik vahetada kodus ja võõrsil peetavad kohtumised. Paraku esitas üks muutmisotsuse tegemise hetkel konkurentsis olnud klubidest selleks tingimusi, mida polnud võimalik täita. Konkreetse vastase selgumise järel õnnestus tuua kordusmäng 16. augustile, kuid paraku suure staadionikontserdi ettevalmistuseks kahest päevast ei piisanud. Mängu pidamist mõnel teisel Eesti staadionil ei toetanud UEFA. Meil on kahju tekkinud olukorra pärast. Kontserdi edasilükkamine oli meie viimane valik, sest mõistame sellega kaasnevaid ebamugavusi. Paraku olime sundolukorras. Vabandame muusikute, korraldajate ja publiku ees,» ütles Lilleküla jalgpallikeskuse juhataja Targo Kaldoja.

«Kuna jalgpallimatš võtab meilt ootamatult ära kaks kontserdi ülesehituseks vajalikku ettevalmistuspäeva, siis oleme täna olukorras, kus planeeritud lava- ja tehnilist lahendust ei ole selle ajaga lihtsalt kuidagi võimalik üles ehitada. Oleme arutanud ka kõikide partneritega, kuid ei meie ega nemad ei taha võtta riski, et produktsioon vähendatud ajaga korrektselt valmis ei saa. Kuna me show kvaliteedis ja mastaabis ei ole nõus mööndusi tegema, oleme sunnitud kontserdi edasi lükkama esimesele võimalikule kuupäevale, milleks on 2. september,» kommenteeris Thea Zaitsev, NOËPi mänedžer.