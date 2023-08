Menusarja «Seks ja linn» näitleja eitab seksuaalvägivallaga seotud süüdistusi

Noth tunnistas 8. augustil väljaandele USA Today abielurikkumist, kuid lükkas ümber kahe naise väited juhtumite kohta, mis nende sõnul leidsid aset 2004. ja 2015. aastal. Mees lisas, et abielurikkumise näol ei ole tegemist kuriteoga ning see ei tee otseselt kellelegi haiget.

Hiljem tunnistasid veel kolm naist avalikult, et näitleja oli ka neid rünnanud, kuigi Noth väidab, et midagi ebaseaduslikku ei toimunud.

Nothi endised kaasnäitlejad Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis tegid samal teemal ühisavalduse. «Me oleme Chris Nothi vastu esitatud süüdistusi kuuldes väga kurvad. Toetame naisi, kes on üles astunud ja oma valusaid kogemusi jaganud. Teame, et see on raske, ja kiidame neid selle eest,» seisis avalduses.