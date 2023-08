GALERII ⟩ Armastatud primadonna Ita Ever läbi aegade

2011. aastal rääkis Ita Ever Postimehe Arterile, et teatris oleneb energia paljuski publikust. «Näiteks kui on keegi tuttav saalis, siis võtad end kokku ja mõtled, et täna teen ühe hea etenduse. Tajun laval momentaanselt, kui publik ei tule kaasa. Hakkan mõtlema igasugu trikke, võimendan midagi, et publik üles ärkaks. Näitlejad imestavad pahatihti pärast etendust, et miks sellel kohal, kus tavaliselt naerdakse, täna ei naerdud. Milles oli asi? Need on huvitavad nüansid näitleja elus, millele ma ei ole jälile jõudnud,» rääkis ta tosin aastat tagasi.