PM ARHIIV ⟩ Ita Ever, samaja lutššaja miss Marple!

See on värvikas roll, üldse on ka kõik need pisemad väga ilmekad, meeldejäävad.

Film on jah alati seal kõrval olnud. Ma pean ennast kõigepealt ikka teatrinäitlejaks. Muidugi on mul väga meeldiv filmis mängida, kui on hea stsenaarium, korrektne lavastaja ja me leiame ühise keele. Miks ei… Filmi on alati põnev teha. Esiteks juba sellepärast, et film on jääv, aastate pärast võid teda jälle vaadata, teater on kahjuks ainult hetkeks, tänases õhtus. Kaduv.