Draamateatri lavastaja Priit Pedajas: Ita Everil oli suurepärane huumorimeel

Pedajase sõnul oli Everil hämmastav taju ja ta polnud ilmaasjata armastatud komöödianäitleja. «Üks suur osa, mille ta minu lavastuses tegi, oli Tracy Lettsi «Augustikuus». See oli hiilgav! Ta oli oma töös väga täpne. Tema juures mõjus omapäraselt ka see, et ta ei sekkunud teatris olmeküsimustesse, vaid tegeles sisuliste küsimuste, enda asjadega. Teda ei huvitanud mingid isiklikud olmesuhted, Everi jaoks oli oluline jääda professionaalseks ja töö oli talle kõige olulisem. Temas oli kohusetunnet ja täpsust. Meil klappis töö väga hästi, ta oli nii pühendunud.»