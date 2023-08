Mihkel Raud: jään alatiseks mäletama lapsena Ita Everilt saadud komplimenti

Kuigi Ita Ever ja Mihkel Raud mängisid mõlemad armastatud Eesti filmis «Nukitsamees», oli Mihkel Raual Everiga unustamatu kokkupuude hoopis Draamateatris, kui Raual olid poisikesena suured teatriambitsioonid ning Ever tegi talle siira komplimendi, mis tal siiani eredalt meeles on.