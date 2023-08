Film, mis kindlustas Everi tuntuse üle terve tollase nõukogude impeeriumi, valmis aga hoopis Mosfilmis ning see oli Aghata Christie järgi valminud kriminaalpõnevik «Musträstaste saladus» (1983). Režissöör Vadim Derbenjovil oli ettekujutus, et miss Marple’it peaks mängima näitleja, kes oleks Vene publikule tundmatu. Sellest sai nii võimas roll, et ingliskeelsetel saitidel on Miss Marple’i kehastajate Joan Hicksoni, Margaret Rutherfordi, Geraldine McEwani ja Julia McKenzie kõrval kirjas ikka ka Ita Everi nimi.