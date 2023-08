Marika Vaarik viimasest telefonikõnest Ita Everiga: ma ei saagi kunagi teada, mida ta mulle öelda tahtis

Vaarik meenutab lugu, kuidas Ita Ever palus, et ta talle läbi ühe teise inimese helistaks. Ita oli rõõmus, et näitlejanna talle helistas. «Ita ütles: «Oi tere, kui tore, et sa helistasid, ma tahan sulle väga öelda ühte asja, aga oota, mul lauatelefon heliseb»,» rääkis Vaarik, lisades, et Ita jättis toru hargile ning tõttas lauatelefonile vastama. Mõne aja pärast ruttas Ita tagasi ja ütles Vaarikule: «Väga hea, et sa helistasid, ma tahtsin sulle öelda ühte asja, aga oi, mul on nüüd uksekell, räägime teinekord!»

Vaariku sõnul oligi see viimane kord, kui Itaga vestles. «Ja ma ei saagi kunagi teada, mida ta mulle öelda tahtis. See ei piina mind, aga see ongi tegelikult väga huvitav, et ma ei saagi seda enam mitte kunagi teada, nii elus ongi,» tõdes Vaarik.