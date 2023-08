Teatriteadlane Lea Tormis: Ita Ever ei saanud oma andele väärilisi rolle

«Mul on hästi kahju, et kuigi Ever oli mitmeplaaniline näitleja ja võimeline erinevaid asju tegema, kasutas teater teda ära, sest ta oli nii populaarne. Tema andele ja mastaabile ei antud väärilisi rolle,» leiab Tormis. «Mul on siiani kahju, et ta ei saanud mängida suuri klassikalisi rolle, näiteks Shakespeare'i naisi või «Medeias». Aga ta oli tõesti väga mitmekülgne. Ta võis mängida groteskselt külanaist «Tantsus aurukatla ümber» ja samal ajal minna ka tragikoomilistesse rollidesse.»