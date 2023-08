Eesti kultuuriavalikkus mälestab Ita Everit

Paides sündinud ja Tallinnas keskkooli lõpetanud 18-aastase neiuna mängis ta Draamateatri laval oma esimese rolli 1949. aastal harrastustrupi lavastuses. Näitlejaks õppis ta Moskva Teatriinstituudi (GITIS-e) eesti stuudios, lõpetas selle 1953. aastal ja suunati – nagu kogu see Eesti kultuurilukku kuldse jälje jätnud hiilgav kursus – Eesti Draamateatrisse. Ta jäi siia 70 aastaks. Kogu eluks. Ita 90 aasta juubelil kirjutas põlvkonna- ja instituudikaaslane Lea Tormis: «Ühe teatri truudus? Truudus on üldse nii harva esinev nähtus ja uuematel aegadel võib-olla veel eriti, et see on juba väärtus iseenesest. Ita seostub Draamateatriga ja Draamateater seostub temaga, ta kehastab aja ja teatri muutumist ja ühtlasi eneseks jäämist. Sõltub ka näitleja oleku intensiivsusest, temperamendist, enesekehtestamise jõust ja tahtest, kas temast saab teatri sümbol. Itast on saanud.»