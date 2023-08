...noorem põlvkond ei pidanud politseid enam seaduslikuks riigivõimu esindajaks. Nende vastu puudus austus. Politsei oli ilma jäänud legitiimsusest – ja see polnud sugugi nii nagu eelmiste põlvkondade, näiteks minu oma ajal. Kõik see on tingitud asjaolust, et julgeolekujõud, sõjavägi ja politsei jäid pärast diktatuuri reformimata, puhastamata ja taastamata. Nad jäid endiseks autoritaarseks struktuuriks.