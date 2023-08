Tänane sünnipäevalaps Mart Sander: tunnen natuke teatud sarnasust Raimond Valgrega

Uurisime autorilt, kuidas Valgre teda läbi aja inspireerinud on, mis ajendas käesolevat näidendit ette võtma ning tema käsiloleva doktoriõppe kohta Balti- Meedia ja Filmikoolis.

Milline loominguline roll sulle elus hetkel rohkem väljakutseid esitab: filmitegija, kirjutaja, muusiku, lavastaja või hoopis kunstniku oma?

Mul on elus nii-öelda mitu paari kingi, kuhu astuda. Ja vastavalt kingale muutub ka minu funktsioon. Kui paned kummikud, siis ei lähe maratoni jooksma, ja kui paned naelkingad, ei lähe lehma lüpsma. Ja kui paned suusasaapad või ujumislestad – siis saad ikka teha ainult midagi väga konkreetset. Aga eri olukordades on need erinevad jalavarjud väga mugavad. Ma tunnen end samuti: kui mul on vaja kirjutada, siis ma teen seda ega mõtle näiteks maalimisele, ja kui on vaja muusikat luua, siis ma ei mõtle lavastamisele. Need loomefunktsioonid võivad muutuda väga tihti, aga need on siiski kõik üks lahutamatu osa minust ja sellest tervikust, milles moodustub Sander.

Sinu hariduskäiku vaadates võiks väita, et oled eluaegne õpilane, tudeerides hetkelgi Balti Meedia- ja Filmikoolis doktoriõppes ning tegutsed nüüd ka külalislektorina. Mis on sind innustanud just Eestis nii mitmekülgset loomingulist kõrgharidust omandama? Milliseid rõõme ja väljakutseid oled avastanud õpetaja rollist?