Station Narva festivali muusikaprogrammi lisandusid Nooriyah (UK), Ajukaja ja Mart Avi, Masha Ye, Analogue Quattro jt.

Vaba Lava laupäevast programmi on täiendamas Saudi Araabias sündinud, Jaapanis kasvanud ja praegu Londonis elav DJ ja produtsent Nooriyah, kelle südameasjaks on Edela-Aasia ja Põhja-Aafrika helide levitamine üle ilma. Mullu debüteeris ta kuulsas Boiler Room’is, põrgatades diasporaade rütme tantsupõranda bängerite ja «Super Mario» tunnusmuusikaga, tulemuseks miljonid vaatamised voogedastusplatvormidel. Nooriyah’ setid on tõeliselt lõbusad ja kaasavad sündmused, mis saavad teoks koos publikuga.