Sarjas «Eesti mõisad 2023» soleerib tipptenor Mati Turi

Juba 25. aastat järjest rõõmustab agentuuri Corelli Music igasuvine menusündmus – kontserdisari «Eesti mõisad» publikut. See on unikaalne kultuurinähtus, milles romantiline mõisaelamus, ajalugu ja arhitektuuripärlid on ühendatud mõisate kuldajastu muusika ja metseenlusega. Selles 1999. aastast alanud sarjas on nüüd esinetud juba 100 erinevas mõisas.