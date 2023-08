GALERII ⟩ See särav publik saabus «Onu Bella tähestiku» esietendusele!

Legendaarne laulja Onu Bella (kodanikunimega Igor Maasik 1961-2018) tutvustab meile tähestikku ja annab igale sõnale oma tähenduse, öeldakse lavastuse tutvustuses. Ta viib meid rännakule läbi oma tormilise karjääri ja hullu üheksakümnendate Eesti. Ta räägib, mis on punk ja mis on vabadus ja kuidas oleks võimalik seda viimast saavutada. Ta jutustab, kuidas ontlikust keemiaõpetajast sai seksisümbol ja vabariigi kurikuulsaim mees. Ta mõtiskleb identiteedi ja maskuliinsuse üle ning teeb seda kõike liigutades puusi eriti meeleoluka diskomuusika saatel.

«Onu Bella kuju kaudu me saame näidata seda pöörast aega, paradigma muutust, mida uus aeg ja kapitalismi tulek kaasa tõid. Isegi rasedusest rääkimist peeti ropuks ning siis möödus paar aastat ja Onu Bella hakkas laulma tissidest ja tussidest,» rääkis lavastaja Kertu Moppel. «Me keskendume lavastuses rahva reaktsioonile, tunnetele, mida Onu Bella ühiskonnas vallandas, kuidas vedas vabanemist. Ta oli oma ajastu toode, mis ei saanudki lõputult oma elu elada. Ka see on imetlusväärne, kuidas Igor Maasik selle ära tunnetas, et Onu Bella aeg on ümber saamas ning esinemised lõpetas. Onu Bella aeg kestis ju üldse vaid mõned aastad, kuid tema mõju oli väga suur.»