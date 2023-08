KULTUURIS KUUM ⟩ Nädal Bayreuthis Aile Asszonyi hiilgaval debüüdil

Vanast kuninglikust meeleolust on siin palju alles, ehitas ju Richard Wagneri muusika jaoks selle meeletult kuulsa ooperimaja Baieri kuningas ise. Wagnerite perekond on Saksamaal siiani samasuguses staatuses nagu Inglismaal Windsorid. Nii ütleb juba saksa vanasõna. Avaõhtul kantud tualette on peaaegu võimatu kirjeldada: nii kirevad, nii kallid, nii pimestavad on need. Künkale viivatele teedele, kuhu on ehitatud ooperimaja ja mida rahvasuus «roheliseks künkaks» kutsutakse, on end sisse seadnud kliimaaktivistid. Politsei imekiirete liigutustega on nad mõnekümne minutiga ära viidud. See meenutab täpselt sama professionaalsust, kui näen, kuidas 1500 inimesega saalist toimetatakse üks proua, kellel on halb hakanud, kiirabi kätte nii, et enamik publikust ei taipa midagi.