ARVUSTUS ⟩ Kas isa südant tunned sa?

Kas Daniel Bergmanil, kelle üleilmne veebientsüklopeedia Wikipedia tituleerib režissööriks, on üldse olnud mingitki võimalust filmimaailmas löögile pääseda, kui tema isa on olnud Ingmar Bergman? Eelmisel aastal avaldatud autobiograafias «Süda» arutab ta, kas oma vanemate laps olla on olnud privileeg või pettumus.