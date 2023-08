FORGOTTEN SUNRISE 31 ⟩ «Teeme, mida oskame, või vahel ka meelega seda, mida ei oska»

Sarnane nagu siis, kui bändi oli olnud kaks-kolm aastat. Kogu aeg on uus ja huvitav. Mul on ajaga mingi oma suhe olnud terve elu ning tänu sellele kõiksugused numbrid nagu ei määra mu jaoks suurt midagi. Ei ole mul endal olnud keskeakriisi ega midagi. Isegi maailmavaated on suuresti samad, mis olid 30 aastat tagasi.

Elukogemust on vaid lisandunud ning aeg on küll kiiremini liikuma hakanud, aga usun, et see on eelkõige tingitud sellest, et oskan nüüdseks ka kõikvõimalikud hingetõmbemomendid tegevusega täita.