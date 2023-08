ARVUSTUS ⟩ Ukraina ajalugu: sõda sõja otsa ei lõpe iial otsa

Ajaloolase Serhi Plohhi raamatu «Euroopa väravad. Ukraina ajalugu» põhiline sõnum on, et Ukraina olevikust ja tulevikust aru saamiseks peabki uurima selle maa minevikku. Ajalugu on Ukrainal aga verine, peaaegu kõik viimase kahe ja poole tuhande aasta suuremad ja ahnemad vallutajad alates pärslastest on seal taplemas käinud. Praegune sõda on Ukraina alade ja suveräänsuse pärast peetud lahingute pikas ajaloos lihtsalt kõige viimane.

Ukraina ajalugu on täis kangelasi ja kaabakaid, draamat ja tragöödiat. Kindlasti on tähelepanuväärne ja kõnekas see, et Ukraina esimene ajaloolane on ajaloo isa Herodotos ise. Herodotos elas V sajandil enne meie aega Kreeka linnas Halikarnassoses ja tema sünnipaik kuulus tollal Pärsia impeeriumisse. Herodotose radarile jäi piirkond Musta mere steppides 522. aastal enne meie aega, kui Pärsia impeeriumi kõige võimsam valitseja Dareios Suur tungis oma armeega sinna, et kätte maksta sküütidele, kes olid teda ninapidi vedanud ja alandanud.