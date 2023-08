Kivi tagant kargab välja pikkade blondide märgade juustega Medeia, kes kannab kuldset rannakleiti. Kui tuul sahistab selle kangaga, paljastuvad loomulikult ilusad jalad. «See on Kuldvillak?» käib argonaudil läbi pea. «Ei, Kuldvillak see olla ei saa, siis oleks ta villasem. Vast Helle? Chalkiope?» nimetab ta veel temale armsaid naisenimesid. Kaunitar astub ta ette ja näitab, et tal ei ole kavas võtta oma peploselt kraenõela ja teda sellega torgata, nagu ajaloolane Herodotos mõnede üleannetute naiste teguviisist täheldas. Nõidus aga juba toimib.