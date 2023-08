NÄDALA PLAAT ⟩ Kellele lüüakse tulekella? ehk kuidas Ruja end uuesti avastas

Eesti rahvusliku rokkmuusika roostevaba alustala Ruja päris kaht aastakümmet tegutseda ei saanud, aga on andnud kõne- ja avastamisainet juba kaks korda rohkem. Selle bändi puhul on täiesti selgelt eristatavad neli iseloomulikku ja omanäolist perioodi, mida ilmestavad muutused ansambli koosseisus ja repertuaaris. Eks igaühe jaoks ole see kõige õigem Ruja.