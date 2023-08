NÄDALA PERSOON ⟩ Tõnu Kaljuste: see on ju kaugele näha ja tajuda, kas dirigent on täis muusikat või iseennast

Kõik on kujunenud erilisteks sündmusteks, nii Wagner, MacMillan, Ultima Thule kui Steiner. Nargenfestival tellis juba mõni aasta tagasi kahelt heliloojalt – Rasmus Puurilt ja Timo Steinerilt – ooperi. Ooperite väljatoomine on kulukas töö. Birgitta festivalil õnnestus need lõpuks lavale tuua. Eelmisel aastal Tormise/Puuri «Lalli ehk Mere keskel on mees» ja sel aastal Steineri «Crisis». Eesmärgid said täidetud – kui heliloojatelt on midagi tellitud, siis saavad need ka ette kantud.