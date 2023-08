The Weeknd tegi Depeche Mode’il selja prügiseks

The Weeknd ehk Abel Tesfaye on pärit Torontost. Canada on viimase viie-kuuekümne aasta jooksul andnud pop- ja rokkmuusikale/popkultuurile pea igal kümnendil tema ühed suurimad saadikud. 60ndate lõpus oli The Band, 70ndatel Neil Young ja Joni Mitchell, 80ndatel sprinter Ben Johnson, kes hiljem hobustega võidu jooksis, 90ndatel Alanis Morrissette ja South Parki fekaalhumoristid Terrence ja Philip, nullindatel tegutses tõhusalt Avril Lavigne, 2010ndad oli muidugi Drake’i ja otsapidi ka The Weekndi aeg. Arvestades tema viimase plaadi «Dawn FM» tugevat kunstilist kvaliteeti, võiks eeldada, et äkki 2020ndad teeb ta siis päris enda omaks.