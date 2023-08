Päris naljakas oli vaadata, kuidas laval mängitakse sind. Või õieti -üritatakse mängida. Olgem ausad, kuna siinkirjutajal ei ole väga ei isikupära ega selgeid maneere (kujutan ette, kui mõnus on kehastada Maire Aunastet või Urmas Otti!), siis pidi minu osa täitja pidevalt kordama, et: «Mina olen Vahur Kersna!» Väga, et mitte öelda mitte üldse polnud vaeva nähtud ka teiste osaliste äratuntavusega. (Ah, niikuinii neid rahvas ei tunne!) Peale Bella enda muidugi, kelle lavamaski kehastamisega sai Tõnis Niinemets lavastaja etteantud võtmes suurepäraselt hakkama.