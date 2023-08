Peagi algab animatsioonifestival Animist Tallinn. Kes on tänavused erikülalised?

Lisaks näeb festivalil mitmeid eriprogramme. Kavas on animadoki programmid «Võõras mure» ning «Lähis-Ida fookus», eksperimentaalfilmiprogramm «Visionäärid», noorteprogramm «Kummalised külalised», eelmisel aastal menukaks osutunud Öökino programm kannab sel korral nime «Ekstaas», näha saab ka žüriiliikmete Dave McKeani, Izabela Plucinska ja Natalia Mirzojani loodud lühifilme. Animistil on erakordne võimalus näha taas ka uut Eesti animatsiooni ning festivali lõpetab traditsioonilselt võidufilmide eriseanss.

Publikul on võimalik festivali ajal kohtuda ka tuntud illustraatori ja graafiliste romaanide autori Dave McKeaniga, kes on kirjutanud ja illustreerinud auhinnatud koomiksiseeria «Cages», kaks «Pictures That Ticki» lühilugude kogumikku, erootilise romaani «Celluloid», graafilised romaanid «Raptor» ja «Black Dog: The Dreams of Paul Nash». Kohtumine leiab aset 16. augustil kell 17 Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Autori animafilmid linastuvad animatsioonifestivali programmis 17. augustil kell 16.