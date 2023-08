KITARRILE KIRJUTATUD KINGITUS ⟩ Egert Milderi uus lugu on sünnipäevakink tütrele

«Võib öelda, et see lugu sündis koos mu tütre Milliga. Mängisin seda viisi talle esimest korda klaveril, kui ta oli paaripäevane. Lugu aga sai lõplikult valmis nüüd, tema 3. sünnipäevaks,» rääkis Egert. «Laulu videos võtan meie esimesed ühised aastad ka pildis kokku ja jään lootma, et see on selline sünnipäevakink, mis muutub tema jaoks ajaga aina hinnalisemaks.»

Egert Milder on Eesti laulja ja laulukirjutaja, kes on sooloartistina avaldanud mitmeid hitte, nende hulgas ka «Georgia (On My Mind)», mis saavutas 2020. aasta Eesti Laulul 4. koha. Tema lugude muretu meeleolu tõuseb argises hallis eredalt esile ning on aja jooksul oma vastupandamatu soojusega võlunud ära paljud. Lisaks sooloteekonnale on Milder andeka laulukirjutajana teinud koostööd erinevate artistidega üle maailma ning kuulunud ka alternatiivroki kollektiivi Slippery Slope.