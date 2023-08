Palju õnne! Viimsi Artium plaanib erilist esimest sünnipäeva

See on eriline võimalus kuulda pea kõiki ERSO orkestrante solisti ja kammermuusiku rollis. Kavas on nii kuldset klassikat kui ka haruldasi pärle, samuti muusikat lastele. Muuhulgas tuleb ettekandele Schönbergi «Kirgastunud öö», Bachi «Goldbergi variatsioonid», Räätsa klaverikvintett ja hulgaliselt teisi üllatusi. Päev lõpeb Artiumi esimese sünnipäevapeoga.

ERSO koostatud filmiprogramm toob Artiumi blackbox-saalis publiku ette režissöör Erik Norkroosi värske linateose «Neeme Järvi. Muusika üle kõige». Lisaks kaks dokumentaali Gustav Mahleri elust: Mahleri «Titaan – Romantika, surm ja noore muusiku triumf» ning Mahleri «Rändselli lauludest».

Õhtusel sümfooniakontserdil juhatab ERSO-t dirigent Kaspar Mänd, kes töötab aastast 2014 dirigendina Rahvusooper Estonias. Artiumis tuleb ettekandele Ralph Vaughan Williamsi avamäng «Herilased», mis on loodud Aristophanese samanimelisele komöödiale. Noore soprani Annabel Soode soleerimisel kuuleb publik Benjamin Britteni «Illuminatsioone» ning kontserdi teises pooles kõlab Wolfgang Amadeus Mozarti igihaljas 35. Sümfoonia.

Õhtul jätkub Electro Swing stiilis sünnipäevapeoga. DJ puldis on Tõnu Kõrvits, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud eesti helilooja, kompositsiooni õppejõud, melomaan ja multiinstrumentalist. Kõrvits on tegutsenud oma muude tegemiste kõrvalt DJ-na juba aastaid. Tema valikus on põhiliselt seitsme- ja kaheksakümnendate aastate parimad lood rocki ja popi klassikast: New wave, synthpop, soul, rock aga ka Eesti muusika. Ja kõik see kuld tuleb vinüülplaatidelt!