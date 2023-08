ARVUSTUS ⟩ Täna mängime Onu Bellat

Eesti Draamateatri lavastusega «Onu Bella tähestik» on mitu probleemi: ma ei saa Kerttu Moppeli kui lavastaja ja teksti autori valikutest aru, need ei veena. Kõigepealt jäi ähmaseks lavastuse idee, miks ja millist lugu räägitakse ning kellele ja kellest. Kavalehel öeldakse, et aeg on edasi läinud ja see tähestik on mõeldud lastele. Siit järeldan, et lavastus pole Bella kaasaegsetele, vaid neile, kes on kuulnud midagi segastest 90ndatest, Bellast, aga isiklikku mälestust pole.