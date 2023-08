Edinburghis esinev koomik Aleksandr Popov: mu NSVLi-järgsete 90ndate naljad äratavad siin kaastunnet

Edinburgh Fringe festivali atmosfäär on Popovi sõnul toetav ja sõbralik. «Üritan ka teisi esinejaid näha. Üldine huvi ürituse vastu on suur. Näha on, et inimesed on pandeemiahirmust üle saanud ja Fringe'i-melu on tagasi. Suuresti kulub mu energia muidugi enda soolotunni promimisele.»