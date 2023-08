Eestit on tabanud suuresti noori lämmatav vaimse tervise kriis, mille ulatust peegeldab hirmutav statistika: lõppenud aastal püüdis enesetapu teha 60 protsenti noortest, kes kannatavad vaimse tervise häirete all. Ühtlasi näitab Tervise Arengu Instituudi uuring, et iga viies 13- kuni 15-aastane noor on aasta jooksul mõelnud enesetapule.