GALERII ⟩ Narvas esietendub ooper «Hertsog Sinihabeme loss»

«Juudit on segaduses teda ümbritseva reaalsuse suhtes ooperi esimestest akordidest alates. Ta püüab eirata endas tekkivaid tundeid, kuid need muutuvad kaitseks hirmsa ja lõputu unenäo ees. Avades lukustatud salajasi uksi, paljastab ta Sinihabeme peidetud psühholoogilised traumad, mis on pärit mehe lapsepõlvest. Avastades Sinihabeme hinge saladuslikke nurki, saab Juuditist tema traumade pantvang,» avab Agnė Ambrozaitytė lavastuse ideed.