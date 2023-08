Näituse kuraatori Mari Vallikivi sõnul lõid nad näituse Jaan Rieti 150. sünniaastapäeva puhul, püüdes kultuuriajaloolist tausta esile tuua ja mõtestada. «Rieti pärand on nii suur, mõeldes, et seal on umbes umbes 80 000 negatiivi, millest on hoomamatu hulk fotodeks tehtud materjali,» rääkis Vallikivi. Kuna Rieti pärand on oluline ning kuraatori sõnul tiksus neil see kogu aeg kuklas, tegid nad täpselt 20 aastat tagasi näituse Jaan Rieti 130. sünniaastapäevaks, mis andis ülevaate Rieti perekonna tegevusest väikeses Viljandis.