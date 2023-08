Eesti film rändab ringi: Rainer Sarneti sõge komöödia jõuab USA kinopubliku ette

Fantastic Fest, mida The Guardian on nimetanud «USA kõige metsikumaks filmifestivaliks», on Ameerika Ühendriikide suurim žanrifilmide festival, kus on aastate jooksul esilinastunud näiteks Mel Gibsoni «Apocalypto» (2006), Paul Thomas Andersoni «There Will Be Blood» (2007), Ruben Fleischeri «Zombieland» ja Tim Burtoni «Frankenweenie» (2012). Vaatamata žanrifestivalide suurele huvile Rainer Sarneti „Nähtamatu võitluse“ ja ka tema eelmise filmi «November» (2017) vastu, režissöör ise end žanrifilmide lavastajaks ei pea.

««Nähtamatu võitluse» puhul uurisin ma küll kung fu filme, aga puhta kung fu filmi tegemiseks polnud meil ei vahendeid ega ka huvi,» ütleb Sarnet. «Žanrifilmide puhul on kindel traditsioon, kuidas asju teha; samuti selge eesmärk, kuidas publik peaks neid vastu võtma - õudusfilmis peab publik tundma õudust, põnevikus põnevust, komöödias naerma. Žanrit tundma õppida on huvitav, kuid huvitavam on luua uus žanr. Meie filmi puhul on selleks kung fu gospel.»

«Nähtamatu võitluse» peategelast kehastab Ursel Tilk. Teistes rollides astuvad üles Ester Kuntu, Kaarel Pogga, Indrek Sammul, Rain Simmul, Maria Avdjuško, Tiina Tauraite, Mari Abel, Rein Oja, Taimo Kõrvemaa jt.

Kaader Rainer Sarneti uuest kung fu komöödiast Foto: Homeless Bob Production OÜ

Filmi loovmeeskonda kuuluvad režissöör ja stsenarist Rainer Sarnet, operaator Mart Taniel, kunstnikud Jaagup Roomet, Mārtiņš Straupe (Läti) ja Evelyna Darzenta (Kreeka), kostüümikunstnikud Jaanus Vahtra ja Berta Vilispone (Läti), grimmikunstnik Anu Konze, monteerija Jussi Rautaniemi (Soome), helilooja Koshiro Hino (Jaapan), helirežissöör Janne Laine (Soome) jpt. Filmi eriefektid on loodud Kreeka firmas Yafka.

2,7 miljoni euro suuruse eelarvega film on üles võetud Eestis, Kreekas ja Lätis. Tootjad on Homeless Bob Production (Eesti), White Picture (Läti), Helsinki-filmi (Soome) ja Neda Film (Kreeka).

Eestis on filmi rahastanud Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Eurimages ning Loov Euroopa Media. Filmi tootmist on toetanud usaldusfond Tallifornia. Filmi rahvusvaheline müügiagent on LevelK Taanist.