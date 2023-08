NETIRÜNNAKUD ⟩ Bradley Cooperit süüdistatakse juudivastaste stereotüüpide rõhutamises

Lisaks tõstatati Bernsteini päritolu silmas pidades küsimusi Cooperi päritolu kohta, vihjates asjaolule, et näitleja ei ole juudi päritolu ning ei sobi seepärast heliloojat kehastama.

Peale suurt kriitikalaviini asus Bernsteini perekond järjekindlalt Cooperit kaitsma. Helilooja kolm last, tütred Jamie ja Nina ning poeg Alexander tegid Instagramis ühisavalduse, milles avaldasid Cooperile toetust.

«Bradley Cooper kaasas meid kolme oma imelise teekonna igal sammul, kui ta meie isast filmi tegi» seisab laste avalduses. «Olime hingepõhjani puudutatud, et saime olla tunnistajaks tema sügavale pühendumusele, meie isa muusika omaksvõtmisele ning siirale südamest tulnud rõõmule, mida tema avastustöö kaasa tõi. See murdis meie südamed, kui nägime, et tema jõupingutusi on valesti mõistetud.»

Samuti vastasid nad avalduses kriitikale seoses Cooperi välimusega filmis.

«Tõde on see, et Leonard Bernsteinil oli suur nina. Bradley otsustas sarnasuse võimendamiseks kasutada meiki ja me olime sellega rahul,» seisab avalduses. «Oleme kindlad, et ka meie isa oleks ka sellega rahul olnud. Kõik selle probleemiga seotud teravad kaebused on ennekõike kui ebaviisakad katsed edukat inimest madalamale tirida – tava, mida me täheldasime liiga sageli ka oma isa suhtes.»