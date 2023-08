AK ⟩ Autor pole surnud, aga satiir on koomas

Ühe sigari hõõgumine jõuab klotsersõrmusega sõrmeni ja äratab julmalt selle kolmeosalises tviidülikonnas omaniku, ütleme Peeter E. Pigem ebameeldivat ärkvele ehmatust leevendatakse toekate kokaiinitriipudega, kummalegi kaks. See füsioloogiline olukord päädib selles, et ühele Peetrile tuleb välkidee kirjutada üks mahlakas võuk-feminismi paroodia. Teine, ütleme Peeter K, pühib kokaiinijäägid siidist ninarätiga oma MacBook Pro’lt ja võtab kohe vedu.

«Nii! Ta vanemad on jõukad ja haritud, näiteks Londoni advokaadid, ta ise selline toitumishäiretega nääps, juuksed kärtspunased ja tõsise isakompleksiga. Isa annab talle raha ja see tekitab tas vimma, sest va patriarh!» loob Peeter K raamistikku.

«Jah, ja ta on veendunud, et kapitalism on patriarhaat on fašism!» võtab Peeter E nagu lennult: