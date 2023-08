Kaytranada Tallinnas The Weekndi soojendamas.

Möödunud laupäeval enne The Weekndi esinenud Kaytranada tegi lauluväljakul väga haarava etteaste ja tõestas sellega taas, et osav produtsent/DJ suudab puldist väljumata vabalt kaasa tõmmata staadionitäie publikut, muutes sellega oma sellesuvise albumi vähemasti kohal olnud 55 000 inimese jaoks taas aktuaalseks. Eks ole psühholoogiliselt muidugi keeruline esineda inimestele, kes ei ole otseselt sinu pärast kohale tulnud, aga Kaytranadale on omane anda endast maksimum mis tahes situatsioonis.