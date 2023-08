NÄDALA SUVETEATER ⟩ Mida sa kaasa võtaksid, kui kogu su elu kohvrisse pakkimiseks antaks kaheksa minutit?

Eestis unikaalse suveteatri jaoks on Sõmera kultuurimaja uus avastus – uskumatu, et on veel võimalik leida paiku, kus (suve)teatrit pole tehtud. Sõmera kultuurimaja pole tegelikult mingi nurgatagune paik. Asudes Kuressaare-Kihelkonna maantee ääres, on tegemist kunagise suurejoonelise sõjaväelinnaku keskusega, mis on läbinud mitmeid ajalookäänakuid. Uhkes 500-kohalises stalinistlikus stukkdekooriga majas on esinenud RAM ja Ruja, meelt lahutanud rahvakunstnikud ja peetud firmapidusid. Nüüd on kultuurimaja ümbruses asuvad kahekorruselised, varem hooldekoduna kasutatud majad koduks Ukraina sõjapõgenikele.