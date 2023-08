KINDEL LAKS ⟩ Ilus armastus ja meloodiline surm

Piiripealselt ülierootiline seriaal

Kui kogu alastusest, arutust seksuaalsusest ja piiripealsest erootikast mööda vaadata, on HBO «Puhas veri» nii ülimalt naljakas kui ka suurepärase looga seriaal, mis pole esmasest ilmumisest möödunud 15 aasta jooksul sugugi oma sära kaotanud ning naljakal kombel on vampiiriseriaal ajahambast põhimõtteliselt puremata jäänud. Üldse on vaevu ükski hambapaar seda isegi näkitsenud, nii et omal ajal pisut kentsaka ja kohatuna mõjunud seriaal, mis ehk paljastas pisut liiga palju (sõna otseses mõttes), näib nüüd «Troonide mängu» valguses isegi üsna süütuke. Üldse on «Puhas veri» ka mitmendat korda vaadates küllastunud suurepärasest näitlejatööst (Alexander Skarsgårdi esimene suurem roll Hollywoodis! Anna Paquini kehastatud Sookie südikusest rääkimata) ja läbimõeldud süžeest ning on seetõttu ilmselt isegi parem, kui see toona oli.