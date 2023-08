RAEVUKAS PIDU VÕRUS ⟩ Tankist toob reedeks Võrru raju metal'it ja punki!

Tankisti juhtfiguur Kevin Marks kinnitab, et ürituse koosseis valiti hoolikalt ja seda, mida on kirjutatud bändide kohta kontserdi tutvustuses, on ka tõsiselt mõeldud: «Enne Tankisti sündi kümnend tagasi mängisin ju samuti punkbändides ja see kaoseelement on meie suhtumises siiani tuntav. Võtsimegi nõuks austada oma juuri ja mitmekesistada kontserdielamust, kutsudes meie sündmustele nüüd ja edaspidigi avapauku andma noori vihaseid punkbände.»

«Teine ülesastuja Raev on seevastu niisugune metal-bänd, et mäletan juba nende esiksingli ajast, kui Loitsu laulja Ahto mulle kirjutas, et see läheb veidi Tankisti teed,» lisab Tankisti mänedžer Fengarm. «Nõks hiljem kinnitas Raevu esimene lühialbum «Orjastaja» veelgi selgemalt, et nad on absoluutselt tõsiseltvõetav bänd ja meil on hea meel, et nad on viimaks võtnud nõuks ka Võrus esineda.»