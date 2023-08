Boss vajab viinasokke: rokihiid Bruce Springsteen lükkas haigestumise tõttu kontserdid edasi

Pau Venteo/Contacto via ZUMA Press

Foto: Pau Venteo/Contacto via ZUMA Press

Rokilegend Bruce Springsteeni Facebooki lehele ilmus teadaanne, et Springsteen lükkab edasi kaks peatset kontserti, sest on ootamatult haigestunud. Postituses pole täpsustatud, mis tõbi rokkarit tabas, kuid tema fännid Philadelphias peavad veidi kauem ootama, et iidolit laval näha.