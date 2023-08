Jansi «Ajudraiver» on nii post-apokalüptiline kui ka post-bioloogiline küberpunk-seiklus, mille tegevus toimub valgusaastake teispool tehnoloogilist singulaarsust – ajal, mil inimkond eksisteerib üksnes digikoopiatena mingis keset kosmost hõljuvas isetekkelises hiigelserveris.

Ulmekirjandus on flirtinud post-humanismiga pikka aega, kuid üldiselt jõudnud ikka praktilisele järeldusele, et inimest (ning temaga paratamatult kaasnevat psühholoogilist ja käitumuslikku irratsionaalsust) on tal vaja vähemalt sama palju kui romantilistel naistekatel.