KULTUURIS KUUM ⟩ Kui oli keskaeg pime, siis kunst oli ilus ja julm

Nüüd aga on võimalik saada Eesti keskaegsest kunstist tervikpilt, sest Eesti kunstiakadeemia, Kultuurkapitali ja SA Kultuurilehe ühisel ponnistusel on ilmunud «Eesti kunsti ajaloo» 1. köide, mis nimelt keskajale otsa vaatab.

Krista Kodres on «Eesti kunsti ajaloo» peatoimetajana tegutsenud juba 24 aastat. Idee tekkis tema sõnul Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudis 1999. aastal ja selle taga seisis ka ise ühe köite autoriks saanud Juhan Maiste. Peatoimetajaks sattus Kodres kolleegiumi soovil. «Eesti kunstiajaloo» köidete taga on Eesti Kunstiakadeemia, ehkki raha on peamiselt tulnud Kultuurkapitalilt ning alguses ka teadusfondidest. Köiteid trükib ja haldab SA Kultuurileht.