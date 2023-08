VIDEO JA GALERII ⟩ Vaata ja käi ära: Metsikud Bitid Eesti piiri lähedal!

Kunstipark asub üsna eraldatud paigas - viimased kümned kilomeetrid sinna tuleb sõita suurte metsade vahel kruusateedel. Metsiku looduse keskel olev park on avatud 24/7, tasuta, ja on isetoimiv - see tähendab: külastajad saavad seal toimetada omal käel, kasutada näiteks välikööki, kui soovivad, telkida. Ja muidugi matkata paarikümne hektarilisel territoorimil, metsades ja rabades, ja mõelda milliseid sõnumeid saadab otse looduse keskel oleva kunst meie olemise kohta Maal.