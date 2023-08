GALERII ⟩ Eriline Tartu festival toob fookusesse tühermaad ja rohealad

«Üha enam on meie tähelepanu köitnud hoonete vahel ja linna äärealadel paiknevad tühermaad või väiksemad rohealad. Need on sageli just kui nähtamatud või neid lausa välditakse, ent samas käib seal omasoodu vilgas elu. Uurime koos kunstnikega linnapauside mõju ja tähendust linnaruumis,» selgitas festivali peakorraldaja ja üks kuraatoritest Marie Valgre.