SUITSUSAUNA VÄGI KESTAB ⟩ Eesti esitab Oscarile «Savvusanna sõsarad»

EFI tootmisosakonna juhi Viola Salu sõnul on tegu rahvusvaheliselt ühe kõige rohkem tähelepanu pälvinud Eesti filmiga. «Mul on äärmiselt hea meel, et järgmisel aastal esindab Eestit rahvusvahelise filmi kategoorias esmakordselt dokumentaalfilm. Usun, et meie unikaalse ja liigutava filmi rahvusvaheline edulugu jätkub täie hooga,» lisas Salu.

«Savvusanna sõsarad» on kaasaegne ja intiimne film naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ning kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Film tutvustab ka Vana-Võromaa suitsusauna kombestikku, mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Filmi režissöör-stsenarist on Anna Hints, produtsent Marianne Ostrat ja operaator Ants Tammik. Filmi monteerijad on Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints, selle heliloojad on Edvard Egilsson (Island) ja ansambel Eeter ning kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Prantsusmaa) ja Hlín Jóhannesdóttir. Filmi tootjad on Alexandra Film (Eesti), Kepler22 Productions (Prantsusmaa) ja Ursus Parvus (Island).