Sveta Baaris antakse taasiseseisvumispäeva puhul kodumaistele lugudele uued kuued

Laval on Kitty Florentine, Borm Bubu, Jakapi & Kornel, Liis Ring, Megamega Superstar, C.C., Skoone, Huiabella Fantastica, Viktor Kuu ja GØK2. Kontsertprogramm kulgeb blokkides ning artistide vahepeal mängib muusikat plaadifirma ja samanimelise Raadio 2 saate Eesti Pops juhatuse liige ning muusik Janek Murd.

Kitty Florentine on alternatiivpopiartist, kelle muusikaga avaneb muinasjutuline maailm, mis lubab reaalsusel avastada oma kõikvõimalikkust. Tema õrn, kuid täidlane hääl ning jõuline instrumentaal seovad omavahel üheks ootamatud žanrid. Kitty jätab üllatuseks, keda ta pühapäeval kaverdada plaanib, kuid tunnistab, et see on tema üks kõigi aegade kuulatuim Eesti artisti lugu.

«Alates sellest, kui see 2016. aastal välja tuli, siis replay peale see mul jäigi ja on tänaseni. Ma püüdsin läheneda sellele loole nii, et selle essents säiliks, et ma ei täidaks teda kuidagi üle. Sest selle loo võlu ongi tema tühjus, ausus ja siirus,» rääkis Kitty.

Borm Bubu sõnul on kõige täpsem viis nende kirjeldamiseks kutsuda neid math rock’i ja doom metal’i vaheliseks puuduvaks lüliks, kuhu on aeg-ajalt süstitud ka jazzi’i ja alternatiivrokki. Bänd loodi, et mängida Villem Epliku soolomaterjali, mis viimase kolme aasta jooksul kogunenud on. Lisaks Eplikule kuuluvad bändi veel Kiina Kristiina Vargo, Alex Svart ning Jakob Juhkam.