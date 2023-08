Selgusid festivali Animist Tallinn võidufilmid. Võitjate seas ka Eesti film

Jutupauniku žürii kommentaar: «Võluvalt värvikas ja poeetiline tervik, mida vaatad rohkem kui korra. Imeliselt hea, et tekst ei jooni alla pilti, vaid hüpnotiseerib hääle ja rütmiga. Sõnade tähendus on vaid hoomatav, nii nagu puutepunktid filmis on dünaamilises liikumises, pakkudes nukrat äratundmist, et kaugel- ja kohalolek on korraga võimalikud.»