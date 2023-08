Hakkab nukule järele jõudma! «Oppenheimeri» kassatulu ületas pool miljardit

Viis nädalat pärast ilmumist on R-reitinguga ajalooline draama teeninud ülemaailmselt 718 miljonit dollarit: 285 miljonit dollarit Põhja-Ameerikas ja 437 miljonit dollarit rahvusvaheliselt.

Film on edestanud filme «Kiired ja vihased X» (704 miljonit dollarit) ja «Ämblikmees: üle kogu multiversumi» (686 miljonit dollarit). «Oppenheimerit» edastavad kassatulu järjestuses veel «The Super Mario Bros. Movie» (1,35 miljardit dollarit) ja Greta Gerwigi «Barbie» (1,279 miljardit dollarit) ja Marveli «Guardians Of The Galaxy Vol. 3» (845 miljonit dollarit).