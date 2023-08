Elina Pähklimägi: koolitrauma käib siiamaani minuga kaasas

Ühes täiesti tavalises klassiruumis kohtuvad õpiraskustes poisi vanemad õpetajaga, et rääkida lapse mahajäämisest õppetöös. Hiljuti lahku läinud vanemate enda koolitrauma tekitab eelarvamusi ja hirmu, kergitab üles valusaid mälestusi ning vastumeelsust kooli ja õpetajate suhtes. Kokkupõrge abivalmis, kuid reeglitest kammitsetud õpetajaga on vältimatu.

Lavastaja Elina Pähklimäe sõnul on tegemist looga, mis teda isiklikult puudutab. «Kui ma seda materjali lugesin, siis tundsin ennast ära. Koolitrauma on reaalne asi, see käib siiamaani minuga kaasas,» jagab lavastaja. «Küsimus on, kuidas sellest vabaneda, lahti lasta, et me ei kannaks seda automaatselt oma lastele üle,» arutleb Pähklimägi.